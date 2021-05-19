В Петербурге закрыли сады и скверы из-за непогоды

В Петербурге закрыли сады и скверы из-за непогоды
Сразу несколько зеленых зон закрыли из-за непогоды. Фото: Baltphoto / Андрей Пронин

В городе порывы ветра вечером могут достигнуть 18 метров в секунду.

В Санкт-Петербурге сегодня вечером, 19 мая, ожидается штормовой ветер – его порывы достигнут 18 метров в секунду. В связи с этим Никольский, Таврический сады, сквер у Казанского собора и другие зеленые зоны в историческом центре города будут закрыты для посетителей. Об этом сообщили в пресс-службе городского комитета по благоустройству.

«По прогнозу синоптиков, в первой половине ночи и завтра во второй половине дня ожидаются дожди и грозы, порывы ветра будут достигать 18 м/с»,

— говорится в сообщении.

Такие же ограничения ввели в некоторых районах Ленинградской области – для посещения в том числе закрыли Гатчинский парк и парк «Сильвия».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что скейтпарк и набережную откроют в парке «Остров фортов» ко Дню ВМФ.

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