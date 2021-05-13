Скейтпарк и набережную откроют в парке «Остров фортов» ко Дню ВМФ

Об этом рассказала руководитель проектного офиса по созданию туристического кластера в Кронштадте Ксения Шойгу, сообщает «Фонтанка». Там будет скейтпарк, площадка для спортсменов и набережная для прогулок.

Первая половина парка начала работать летом 2020 года. Там есть Аллея Героев российского флота, зелёные зоны и игровые площадки для детей. Тогда же заработали парк и лагерь.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Колпино в ДТП чуть не пострадали дети. Вечером 2 мая в Колпино произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого чуть не пострадали дети. Автомобиль же после этого занесло, он вылетел с проезжей части и оказался в кювете. По словам очевидца, водитель был нетрезв. К месту ДТП подъехали сотрудники Госавтоинспекции.