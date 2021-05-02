В Колпино в ДТП чуть не пострадали дети

Вечером 2 мая в Колпино иномарка едва не сбила детей, свернув с Вознесенского шоссе.

«Фольксваген Пассат» свернул с Вознесенского шоссе на дорогу, ведущую во дворы дома №49/2, и помчался по ней. По пути он каким-то образом чуть не сбил двух детей лет 10-11, сообщает «Мегаполис» со ссылкой на очевидцев.

«Автомобиль же после этого занесло, он вылетел с проезжей части и оказался в кювете. По словам очевидца, водитель был нетрезв. К месту ДТП подъехали сотрудники Госавтоинспекции. К этому времени машину из кювета уже вытащили», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербурга».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Ленинградской области в Ломоносовском районе правоохранители начали проверку после дорожно-транспортного происшествия с участием 16-летнего подростка на велосипеде. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России Петербургу и Ленинградской области.