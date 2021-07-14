Женскую сборную РФ по регби изолировали в Японии из-за ковида

Положительный результат теста пришел массажисту команды.

Женская сборная России по регби находится на изоляции в Японии из-за случая коронавируса у массажиста команды. Спортсменки не будут ни с кем контактировать как минимум два дня. Об этом сегодня, 14 июля, пишет РИА Новости.

Известно, что массажиста уже госпитализировали. Спортсменки тем временем сдадут несколько тестов на коронавирус. В том случае, если они будут отрицательными, команду выпустят с изоляции.

Напоминаем, что олимпиаду в Токио перенесли на год из-за пандемии. Она пройдет с 23 июля по 8 августа.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Конгрессе США потребовали переноса Олимпиады 2022 года из Пекина.