Женскую сборную РФ по регби изолировали в Японии из-за ковида

Женскую сборную РФ по регби изолировали в Японии из-за ковида
Олимпиада — 2020 изначально должна была пройти с 24 июля по 9 августа. Фото: Pixabay

Положительный результат теста пришел массажисту команды.

Женская сборная России по регби находится на изоляции в Японии из-за случая коронавируса у массажиста команды. Спортсменки не будут ни с кем контактировать как минимум два дня. Об этом сегодня, 14 июля, пишет РИА Новости.

Известно, что массажиста уже госпитализировали. Спортсменки тем временем сдадут несколько тестов на коронавирус. В том случае, если они будут отрицательными, команду выпустят с изоляции.

Напоминаем, что олимпиаду в Токио перенесли на год из-за пандемии. Она пройдет с 23 июля по 8 августа.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Конгрессе США потребовали переноса Олимпиады 2022 года из Пекина.

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