В Конгрессе США потребовали переноса Олимпиады 2022 года из Пекина

В Конгрессе США потребовали переноса Олимпиады 2022 года из Пекина
В Конгрессе США добавили, что не хотят давать шанс руководству КНР улучшить им свой имидж на международной арене. Фото: pixabay.com

Конгрессмены республиканцы и демократы обратились к Международному олимпийскому комитету с требованием перенести зимние Олимпийские игры-2022 из столицы Поднебесной.

Они считают, что Китай нарушает свои принципы и наносит ущерб собственной репутации, организуя олимпиаду в государстве, где происходит геноцид уйгуров и не только, сообщает Texas Tribune. В Конгрессе США добавили, что не хотят давать шанс руководству КНР улучшить им свой имидж на международной арене.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что стало известно, сколько стоит лечение от коронавируса в США. Средняя стоимость лечения коронавируса для госпитализированных пожилых пациентов в США составляет около 22 тысяч долларов. Об это свидетельствуют данные специалистов Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC). Результаты исследования опубликованы в журнале Annals of Internal Medicine.

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В Конгрессе США потребовали переноса Олимпиады 2022 года из Пекина