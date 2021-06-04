Стало известно, сколько стоит лечение от коронавируса в США

Для госпитализированных с ковидом, которые были на аппаратах ИВЛ, стоимость лечения достигала 49 441 доллара. Фото: unsplash

Для госпитализированных с ковидом, которые были на аппаратах ИВЛ, стоимость лечения достигала 49 441 доллара. Фото: unsplash

Средняя стоимость лечения коронавируса для госпитализированных пожилых пациентов в США составляет около 22 тысяч долларов.

Об это свидетельствуют данные специалистов Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC). Результаты исследования опубликованы в журнале Annals of Internal Medicine.

В исследовании учитывались данные 28 миллионов американцев, которые лечились по программе для пожилых Medicare. Их них 4% получали медпомощь в связи с заболеванием коронавирусом. Лечившиеся дома тратили на один амбулаторный прием 164 доллара.

Для госпитализированных с ковидом, которые были на аппаратах ИВЛ, стоимость лечения достигала 49 441 доллара. Трата на одного умершего пациента составила 32 тысячи долларов.

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