Стало известно, сколько стоит лечение от коронавируса в США

Стало известно, сколько стоит лечение от коронавируса в США
Для госпитализированных с ковидом, которые были на аппаратах ИВЛ, стоимость лечения достигала 49 441 доллара. Фото: unsplash

Средняя стоимость лечения коронавируса для госпитализированных пожилых пациентов в США составляет около 22 тысяч долларов.

Об это свидетельствуют данные специалистов Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC). Результаты исследования опубликованы в журнале Annals of Internal Medicine.

В исследовании учитывались данные 28 миллионов американцев, которые лечились по программе для пожилых Medicare. Их них 4% получали медпомощь в связи с заболеванием коронавирусом. Лечившиеся дома тратили на один амбулаторный прием 164 доллара.

Для госпитализированных с ковидом, которые были на аппаратах ИВЛ, стоимость лечения достигала 49 441 доллара. Трата на одного умершего пациента составила 32 тысячи долларов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что смертность от коронавируса в России в апреле снизилась на 15%.

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