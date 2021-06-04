Смертность от коронавируса в России в апреле снизилась на 15%

Смертность от коронавируса в России в апреле снизилась на 15%
В апреле в России зарегистрировали смерти 20,3 тысячи человек, у которых был диагностирован коронавирус. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Число жителей России, умерших от последствий коронавируса, в апреле сократилось на 15% по сравнению с мартом. Всего от коронавируса в России умерло более 270 тысяч человек.

В апреле в России зарегистрировали смерти 20,3 тысячи человек, у которых был диагностирован коронавирус. Об этом сообщает Росстат. В марте с ковидом скончались чуть более 24 тысяч человек. Разница между двумя месяцами составила 15,5%.

В апреле 2020 года, когда пандемия коронавируса в России только начинала развиваться, Росстат начал оценивать связанную с COVID-19 смертность. Тогда было выявлено 2 825 случаев.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России зарегистрировали препарат для лечения пневмонии при коронавирусе. Лекарство под названием «Лейтрагин» разрабатывали исследователи Федерального медико-биологического агентства (ФМБА России).

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