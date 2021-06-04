В России зарегистрировали препарат для лечения пневмонии при коронавирусе

В России зарегистрирован новый препарат, который создана для профилактики и лечения пневмонии при коронавирусной инфекции. Об этом рассказала глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова в эфире «России 1».

Лекарство под названием «Лейтрагин» разрабатывали исследователи Федерального медико-биологического агентства (ФМБА России).

Как сообщили «РИА Новости», в ходе исследования выяснилось, что побочных эффектов у нового препарата не выявлено, а также ни у кого, кто его принимал, не было осложнений заболевания.

Напомним, России за сутки коронавирус подхватили 8 947 тысяч человек. К летальному исходу болезнь привела в 377 случаях. Полностью выздоровел 8 530 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербургская вакцина от коронавируса получила пока что название «Аврора». Сейчас препарат проходит испытания.