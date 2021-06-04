Петербургская вакцина от коронавируса получила пока что название «Аврора»

Препарат изобрели в ФМБА и пока что продолжаю изучать.

Замглавы ФМБА Игорь Борисевич рассказал, что разработанная в Санкт-Петербурге вакцина от коронавируса получила пока что название «Аврора». Об этом пишет ТАСС сегодня, 4 июня.

Борисевич отметил, что вопрос окончательного названия пока что не решен – его нужно обсуждать с создателями и разработчиками препарата. Также нужно учитывать оценку этико-слухового восприятия и возможности транскрипции в латиницу.

Известно, что препарат проходит пока что испытания. В учреждении надеются, что получат данные об эффективности и безопасности вакцины уже к концу 2021 года.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Путин поручил правительству создать условия для приезда иностранцев в Россию на вакцинацию.