Путин поручил правительству создать условия для приезда иностранцев в Россию на вакцинацию

Путин поручил правительству создать условия для приезда иностранцев в Россию на вакцинацию
Президент России Владимир Путин. Фото: скриншот видео

Президент России Владимир Путин поручил правительству до конца мая проработать меры, которые позволят иностранцам приезжать в страну для платной вакцинации.

Такое поручение российский президент дал, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума в четверг, 4 июня.

По его словам, Россия не только в полном объеме обеспечивает собственные потребности, но и может предоставить иностранным гражданам возможность сделать вакцину.

«Получила распространение практика, когда люди из разных стран, бизнесмены, руководители крупных компаний специально приезжают в Россию на вакцинацию», — рассказал Владимир Путин.

По его словам, до конца этого месяца необходимо создать условия для иностранных граждан, которые захотят платно вакцинироваться в России.

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