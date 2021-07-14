В Ленобласти завершилось выдвижение кандидатов на выборы в Госдуму

В Ленобласти завершилось выдвижение кандидатов на выборы в Госдуму
Выборы в Госдуму завершатся в единый день голосования 19 сентября 2021 года. Фото: Государственная Дума РФ

В Ленинградской области завершился этап выдвижения кандидатов, списков кандидатов в ходе избирательной кампании по выборам депутатов Госдумы восьмого созыва.

Как сообщили в областном правительстве, кандидаты, которых выдвинули политические партии и включили в заверенные ЦИК РФ списки, до 23 июля должны представить в Леноблизбирком документы о выдвижении.

До 4 августа кандидаты должны представить в ИК Ленобласти документы для регистрации.

В пресс-службе напомнили, что для проведения выборов в Госдуму в Ленобласти образовали три одномандатных избирательных округа: Всеволожский одномандатный избирательный округ № 111, Кингисеппский одномандатный избирательный округ № 112, Волховский одномандатный избирательный округу № 113.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Памфилова опровергла информацию о переносе выборов в Госдуму.

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