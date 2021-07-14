Двух российских пловцов отстранили от Олимпиады за допинг

ВФП будет добиваться оправдания пловцов, чтобы они смогли выступить на соревнованиях. Фото: unsplash

ВФП будет добиваться оправдания пловцов, чтобы они смогли выступить на соревнованиях. Фото: unsplash

Российских пловцов Веронику Андрусенко и Александра Кудашева, которые прошли отбор на Олимпийские игры в Токио, отстранили от соревнований из-за подозрения в нарушении антидопинговых правил.

Как сообщается на сайте Международной федерации плавания (FINA), доказательства нарушения антидопинговых правил предоставило Всемирное антидопинговое агентство (WADA). Они основаны на данных из базы московской лаборатории (LIMS).

Президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников сообщил, что федерация будет добиваться оправдания пловцов, чтобы они смогли выступить на соревнованиях, передает ТАСС.

Олимпиада-2020 пройдет в Токио с 23 июля по 8 августа.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что женскую сборную РФ по регби изолировали в Японии из-за ковида.