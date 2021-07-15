Более 300 юношей из Петербурга и Ленобласти направлены на службу в Росгвардию

Более 300 юношей из Петербурга и Ленобласти направлены на службу в Росгвардию
Молодые люди уже получили полевую форму "Мох". Фото: Росгвардия

Все парни прошли тщательней отбор – важно было не только состояние здоровья, но и биография.

Более 320 юношей из Санкт-Петербурга и Ленинградской области будут служить в Росгвардии. Это те молодые люди, которые смогли пройти тщательный отбор, в рамках которого оценивалось не только состояние здоровья, но и биографические данные. Об этом сегодня, 15 июля, сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Отмечается, что в ходе призыва юношам уже выдали полевую форму образца «Мох». Чтобы никто не заболел коронавирусом, молодых людей попросили сдать тест, а также носить средства индивидуальной защиты. Также по прибытию в воинские части они смогут пройти добровольную вакцинацию.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Путин подписал указ о призыве находящихся в запасе на военные сборы.

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