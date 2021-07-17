В NASA заявили, что миру грозят рекордные наводнения в 2030-х годах

Ученые NASA сообщили, что из-за колебаний орбиты Луны на Землю могут обрушиться масштабные наводнения в 2030-х годах.

Глобальные стихийные наводнения могут длиться около месяца — их длительность будет зависеть от положений Луны, Солнца и Земли. Исследование ученых опубликовал журнал Nature Climate Change.

Директор NASA Билл Нельсон отметил, что ситуация с наводнениями усугубится не тольько из-за гравитационного притяжения Луны, но и в связи с глобальным потеплением и повышением уровня мирового океана.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что климатолог считает, что Петербург ждут новые смерчи и торнадо. Климатолог заявил, что рост температура и неблагоприятных погодных явлений будет продолжаться в ближайшие десятилетия.