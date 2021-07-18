Прокуратура потребовала заключить под стражу девушку, сбившую детей в Москве

Ранее девушке предъявили обвинение по ч. 3 ст. 264 УК, в которой говорится о смерти одного человека. Фото: pixabay

Ранее девушке предъявили обвинение по ч. 3 ст. 264 УК, в которой говорится о смерти одного человека. Фото: pixabay

Московская прокуратура сочла недостаточно жестокой меру пресечения для Валерии Башкировой, сбившей на машине троих детей. Надзорный орган требует заменить домашний арест на заключение под стражу.

Как сообщается на сайте ведомства, прокуратура потребовала предъявить девушке обвинение по ч. 5 ст. 264 УК о нарушении лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. Также надзорное ведомство требует открыть перед судом ходатайство об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее девушке предъявили обвинение по ч. 3 ст. 264 УК, в которой говорится о смерти одного человека.

Смертельное ДТП произошло в пятницу, 16 июля, на западе Москвы. Башкирова на автомобиле Mazda сбила двоих взрослых и троих детей на «зебре». В больницу доставили детей в возрасте 9 месяцев, 4 и 5 лет. Двое из них скончались, младший ребенок остается под присмотром врачей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что умер второй ребенок, сбитый в результате ДТП на улице Авиаторов в Москве.