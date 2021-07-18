Умер второй ребенок, сбитый в результате ДТП на улице Авиаторов в Москве

Умер второй ребенок, сбитый в результате ДТП на улице Авиаторов в Москве
В результате ДТП ребенок погиб. Фото: Pixabay

Умер второй ребёнок, сбитый в результате ДТП, которое произошло в пятницу, 16 июля, на улице Авиаторов в Москве.

«2-й малыш, попавший в ДТП на улице Авиаторов, скончался в больнице. Уточнение: малышу было 3 года», — сообщает в Telegram-канале столичной госавтоинспекции.

Напомним, 16 июля автомобиль Mazda сбил двух детей, а также девятимесячного младенца в коляске. Они переходили дорогу в сопровождении взрослого по нерегулируемому пешеходному переходу на улице Авиаторов. Пятилетний мальчик, пострадавший в результате ДТП, умер в больнице. Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что полиция проводит доследсвенную проверку после смертельного ДТП в Волховском районе Ленобласти. В результате ДТП водитель «Фольксвагена» от полученных телесных повреждений скончалась на месте происшествия.

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