После смертельного ДТП в Волховском районе проводится проверка

Полиция проводит доследсвенную проверку после смертельного ДТП в Волховском районе Ленобласти.

По предварительной информации, 17 июля в 21:30 на 103 км автодороги «Кола» 21-летняя девушка, управляя автомобилем «Фольксваген Поло» при выезде со второстепенной дороги столкнулась с двигавшимся по Мурманскому шоссе в сторону Волхова «Мицубиси Паджеро» под управлением мужчины 1980 года рождения.

В результате ДТП водитель «Фольксвагена» от полученных телесных повреждений скончалась на месте происшествия, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Сейчас проводится проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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