Три автомобиля и каршеринг не смогли поделить Кубинскую улицу

Три автомобиля и каршеринг не смогли поделить Кубинскую улицу
ДТП с каршерингом на Кубинской. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте". 

На Кубинской улице в Петербурге произошло массовое ДТП. Дорогу не смогли поделить четыре автомобиля, в числе которых оказался каршеринг.

Дорожный инцидент случился в субботу, 17 июля, на участке перед Бассейной улицей. Кадры с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«4 машины столкнулись в левой полосе на Кубинской», — написал автор записи.

На фотографиях зафиксированы два участника аварии — легковой автомобиль и каршеринг. У одной из машин оказался значительно помят багажник.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Гостилицком шоссе ожидается крупная пробка из-за массового ДТП. Столкнулись три легковых автомобиля.

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