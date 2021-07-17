Три автомобиля и каршеринг не смогли поделить Кубинскую улицу

На Кубинской улице в Петербурге произошло массовое ДТП. Дорогу не смогли поделить четыре автомобиля, в числе которых оказался каршеринг.
Дорожный инцидент случился в субботу, 17 июля, на участке перед Бассейной улицей. Кадры с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».
«4 машины столкнулись в левой полосе на Кубинской», — написал автор записи.
На фотографиях зафиксированы два участника аварии — легковой автомобиль и каршеринг. У одной из машин оказался значительно помят багажник.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Гостилицком шоссе ожидается крупная пробка из-за массового ДТП. Столкнулись три легковых автомобиля.