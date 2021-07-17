На Гостилицком шоссе ожидается крупная пробка из-за массового ДТП

На Гостилицком шоссе ожидается крупная пробка из-за массового ДТП
ДТП на Гостилицком шоссе. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте". 

В Петродворцовом районе Петербурга произошло массовое ДТП. Столкнувшиеся машины заняли большую часть дороги, ожидается пробка.

Дорожный инцидент случился в субботу, 17 июля, на Гостилицком шоссе. Кадры с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Перед въездом в Гостилицы авария из трех машин», — написал автор записи.

На фотографиях видно, что транспортные средства получили незначительные повреждения, но затруднили проезд по участку. Автомобилисты предположили, что участникам аварии придется подождать правоохранителей еще некоторое время, в результате чего на соберется пробка.

Другие подробности не приводятся.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что мотоциклист попал в больницу после ДТП с каршерингом на Дунайском.

Гостилицкое шоссе дтп новости СПб


 

Новости партнеров
За сутки на COVID-19 снова протестировали более 40 тысяч петербуржцев
За сутки на COVID-19 снова протестировали более 40 тысяч петербуржцев
В Коркинском озере спасатели обнаружили труп мужчины
В Коркинском озере спасатели обнаружили труп мужчины
Кому положен медотвод от прививки против коронавируса
Кому положен медотвод от прививки против коронавируса
В Петербурге начали действовать новые коронавирусные ограничения
В Петербурге начали действовать новые коронавирусные ограничения
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Три автомобиля и каршеринг не смогли поделить Кубинскую улицу
Обвиняемого в угрозах полицейскому блогера Пашаева заключили под стражу
На Гостилицком шоссе ожидается крупная пробка из-за массового ДТП
Более полумиллиона петербуржцев подхватили COVID с начала пандемии
В Крыму ряд детских лагерей перейдет в закрытый режим из-за COVID
Подросток попал под машину, убегая от полиции в Петербурге
Пенсионерку-сутенершу задержали в борделе на Джона Рида
За сутки в Петербурге вытащили из воды тела троих человек