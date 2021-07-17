На Гостилицком шоссе ожидается крупная пробка из-за массового ДТП

В Петродворцовом районе Петербурга произошло массовое ДТП. Столкнувшиеся машины заняли большую часть дороги, ожидается пробка.
Дорожный инцидент случился в субботу, 17 июля, на Гостилицком шоссе. Кадры с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».
«Перед въездом в Гостилицы авария из трех машин», — написал автор записи.
На фотографиях видно, что транспортные средства получили незначительные повреждения, но затруднили проезд по участку. Автомобилисты предположили, что участникам аварии придется подождать правоохранителей еще некоторое время, в результате чего на соберется пробка.
Другие подробности не приводятся.
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