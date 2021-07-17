Мотоциклист попал в больницу после ДТП с каршерингом на Дунайском

Мотоциклист попал в больницу после ДТП с каршерингом на Дунайском
Место ДТП с мотоциклом и каршерингом. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте". 

На Дунайском проспекте в Петербурге произошло ДТП с участием мотоцикла и автомобиля каршеринга. Байкера госпитализировали.

Дорожный инцидент случился сегодня, 17 июля. Кадры с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Мотоциклист встретился с каршерингом. Мотоциклист госпитализирован», — написал автор записи.

На фотографиях в группе видно, что около двухколесного транспорта разбросаны детали и осколки, также рядом с мотоциклом на асфальте брошен шлем.

На месте происшествия работает дорожная полиция. Другие подробности выясняются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что столкнувшиеся иномарки затруднили проезд на Парашютной.

дтп каршеринг новости СПб


 

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