Мотоциклист попал в больницу после ДТП с каршерингом на Дунайском

На Дунайском проспекте в Петербурге произошло ДТП с участием мотоцикла и автомобиля каршеринга. Байкера госпитализировали.
Дорожный инцидент случился сегодня, 17 июля. Кадры с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».
«Мотоциклист встретился с каршерингом. Мотоциклист госпитализирован», — написал автор записи.
На фотографиях в группе видно, что около двухколесного транспорта разбросаны детали и осколки, также рядом с мотоциклом на асфальте брошен шлем.
На месте происшествия работает дорожная полиция. Другие подробности выясняются.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что столкнувшиеся иномарки затруднили проезд на Парашютной.