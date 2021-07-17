Столкнувшиеся иномарки затруднили проезд на Парашютной

Место ДТП на перекрестке Парашютной и Долгоозерной улиц. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте".

Место ДТП на перекрестке Парашютной и Долгоозерной улиц. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте".

На перекрестке Парашютной и Долгоозерной улиц в Петербурге произошло ДТП с участием двух легковых авто. Машины затруднили проезд на перекрестке.

Дорожный инцидент случился сегодня, 17 июля. Кадры с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Одна девушка догнала вторую, стоят разбираются», — написал автор записи.

На фотографиях видно, что машины выстроились в ряд. У одной из них значительно повреждена передняя часть. Проезд оказался затруднен. По предварительным данным, причиной столкновения стало несоблюдение дистанции одним из участников движения.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ДТП с легковушкой и автобусом заняло три полосы движения на Софийской.