ДТП с легковушкой и автобусом заняло три полосы движения на Софийской

Место ДТП на Софийской улице. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте".

Место ДТП на Софийской улице. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте".

На Софийской улице в Петербурге произошло ДТП с участием легкового автомобиля и автобуса. Машины заняли почти три полосы движения.

Дорожный инцидент случился в субботу, 17 июля, на участке дороги перед КАД. Кадры с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«ПАЗ получил удар в зад. Патрик даже не тормозил», — написал автор записи.

На фотографиях видно, что общественный транспорт остановлен против потока машин. Легковушка лишилась бампера. Проезд на месте ДТП затруднен.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пять машин столкнулись на Дороге жизни, на месте полиция.