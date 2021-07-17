ДТП с легковушкой и автобусом заняло три полосы движения на Софийской

ДТП с легковушкой и автобусом заняло три полосы движения на Софийской
Место ДТП на Софийской улице. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте". 

На Софийской улице в Петербурге произошло ДТП с участием легкового автомобиля и автобуса. Машины заняли почти три полосы движения.

Дорожный инцидент случился в субботу, 17 июля, на участке дороги перед КАД. Кадры с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«ПАЗ получил удар в зад. Патрик даже не тормозил», — написал автор записи.

На фотографиях видно, что общественный транспорт остановлен против потока машин. Легковушка лишилась бампера. Проезд на месте ДТП затруднен.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пять машин столкнулись на Дороге жизни, на месте полиция.

авария дтп новости СПб


 

Новости партнеров
От последствий COVID-19 скончался Михаил Дмитриев
От последствий COVID-19 скончался Михаил Дмитриев
В Петербурге начали действовать новые коронавирусные ограничения
В Петербурге начали действовать новые коронавирусные ограничения
Госпитализированной с COVID-19 певице МакSим стало лучше
Госпитализированной с COVID-19 певице МакSим стало лучше
За сутки на COVID-19 снова протестировали более 40 тысяч петербуржцев
За сутки на COVID-19 снова протестировали более 40 тысяч петербуржцев
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
При столкновении грузовых поездов в Амурской области погибли два человека
Мотоциклист попал в больницу после ДТП с каршерингом на Дунайском
В Петербурге задержали группу организаторов незаконной миграции
Задержаны жители Пскова, похитившие бритвы из «Ленты» в Петербурге
Мишустин поручил провести инвентаризацию объёмов вакцин от коронавируса
В Красногвардейском районе пожаловались на «вонючую жижу» вместо воды
Столкнувшиеся иномарки затруднили проезд на Парашютной
«Зенит» сыграет с «Локомотивом» в форме лазурного цвета