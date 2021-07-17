Пять машин столкнулись на Дороге жизни, на месте полиция

ДТП на Дороге жизни. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте".

ДТП на Дороге жизни. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте".

Во Всеволожском районе Ленинградской области произошло массовое ДТП. Дорогу не смогли поделить пять машин.

Дорожный инцидент случился в субботу, 17 июля, на Дороге жизни. Видеозапись с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«ДТП во Всеволожске на Дороге жизни между лентой и заправкой Роснефть», — написал автор записи.

На кадрах видно, что участниками аварии стали пять транспортных средств. Некоторые машины серьезно пострадали, они выстроены в ряд на расстоянии друг от друга. Дорога усыпана осколками и деталями авто. К месту происшествия прибыли сотрудники дорожной полиции.

Обстоятельства столкновения и информация о возможных пострадавших не приводятся.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на «Дороге жизни» маршрутка врезалась в ограждение, водитель погиб.