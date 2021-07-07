На «Дороге жизни» маршрутка врезалась в ограждение: водитель погиб

На «Дороге жизни» маршрутка врезалась в ограждение: водитель погиб
В аварии погиб водитель. Фото: скриншот ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Очевидцы уверяют, что есть также пострадавшие.

Под Санкт-Петербургом вечером 7 июля произошла жесткая авария. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Все случилось на «Дроге жизни» во Всеволожске. Там, по предварительным данным, столкнулась маршрутка и легковой автомобиль. После аварии маршрутка врезалась в ограждение. В результате, кажется, скончался водитель, а также получили травмы несколько пассажиров.

«Водитель маршрутки погиб. На обочине стояло человек пять, у одного парня явно повреждена нога. Пару людей посекло стеклом. Женщин и детей не видел»,

— привёл подробности происшествия очевидец.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Богатырском легковушка сбила человека и врезалась в припаркованные машины.

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