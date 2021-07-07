На Богатырском легковушка сбила человека и врезалась в припаркованные машины

На Богатырском легковушка сбила человека и врезалась в припаркованные машины
В аварии пострадал пешеход. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Очевидцы уверяют, что человек за рулем находился в состоянии алкогольного опьянения.

В Приморском районе сегодня вечером, 7 июля, произошла авария, в результате которой пострадал пешеход. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Все случилось на Богатырском проспекте. Там легковой автомобиль сбил пешехода, а затем врезался в припаркованные автомобили. По предварительным данным, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

Непонятно, каковы обстоятельства происшествия и насколько сильно пострадал человек.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на М-11 полностью сгорела фура. На видеозаписи видно, что пламя полностью охватило кабину транспортного средства. Машину окутал густой дым.

дтп новости СПб пешеход приморский район


 

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