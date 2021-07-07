На М-11 полностью сгорела фура

На М-11 полностью сгорела фура
Большегруз полыхал на трассе М-11. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-петербург" "ВКонтакте". 

На трассе М-11 загорелась фура. По словам очевидцев, дым был виден вдали от места пожара.

Возгорание случилось в среду, 7 июля. Кадры с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

На видеозаписи видно, что пламя полностью охватило кабину транспортного средства. Машину окутал густой дым.

Причины появления огня и информация о состоянии водителя не приводятся.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что утром у жилого дома на улице Подвойского полыхала иномарка. Сигнал о ЧП поступил дежурному части в 10:08. К месту происшествия оперативно выехали 5 сотрудников на одной спецмашине.

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