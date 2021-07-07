Утром у жилого дома на Подвойского полыхала иномарка

Автомобиль был припаркован у дома 6 по улице Подвойского. Фото: скриншот GoogleMaps

Автомобиль был припаркован у дома 6 по улице Подвойского. Фото: скриншот GoogleMaps

В Невском районе Петербурга произошел пожар. Спасатели тушили иномарку, вспыхнувшую у жилого дома.

Возгорание случилось в среду, 7 июля, у дома №36 по улице Подвойского. Сигнал о ЧП поступил дежурному части в 10:08. К месту происшествия оперативно выехали 5 сотрудников на одной спецмашине.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по городу, огонь охватил автомобиль марки «Volvo». В иномарке сгорели все сгораемые части.

К 10:22 пожар ликвидировали. Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Витино ночью 12 спасателей тушили пожар.