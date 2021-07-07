В Витино ночью 12 спасателей тушили пожар

В ночь на 7 июля в Ломоносовском районе Ленинградской области в одной из деревень загорелась большая хозяйственная постройка.

Сообщение о пожаре поступило в полночь. Жители деревни Витино сообщили о том, что загорелся сарай.

В ликвидации пожара участвовали 12 человек и три единицы спецтехники. Горела хозяйственная постройка на площади 100 квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС по региону.

Справиться с огнем удалось к 1:47. О пострадавших не сообщается.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что под Петербургом вторые сутки тушат масштабный лесной пожар. Его ликвидируют десять пожарных, четыре машины. Местное лесничество организовало подвоз воды.