В Витино ночью 12 спасателей тушили пожар

В Витино ночью 12 спасателей тушили пожар
Спасатели потушили огонь. Фото: Мойка78/ Валентин Егоршин

В ночь на 7 июля в Ломоносовском районе Ленинградской области в одной из деревень загорелась большая хозяйственная постройка.

Сообщение о пожаре поступило в полночь. Жители деревни Витино сообщили о том, что загорелся сарай.

В ликвидации пожара участвовали 12 человек и три единицы спецтехники. Горела хозяйственная постройка на площади 100 квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС по региону.

Справиться с огнем удалось к 1:47. О пострадавших не сообщается.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что под Петербургом вторые сутки тушат масштабный лесной пожар. Его ликвидируют десять пожарных, четыре машины. Местное лесничество организовало подвоз воды.

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