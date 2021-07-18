Российских пловцов допустили на Олимпиаду после обвинений в допинге

Андрусенко и Кудашев смогут выступить на олимпийских играх. Фото: unsplash

Андрусенко и Кудашев смогут выступить на олимпийских играх. Фото: unsplash

Спортивный арбитражный суд (CAS) допустил российских пловцов Веронику Андрусенко и Александра Кудашева к участию в Олимпиаде в Токио, которых ранее обвинили в допинге.

Об этом сообщил президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников. По его словам, которые приводит РИА Новости, Андрусенко и Кудашев смогут выступить на олимпийских играх.

Также по решению суда Международная федерация плавания (FINA) выплатит спортсменам по 1,5 тысячи швейцарских франков (более 120 тысяч рублей) за судебные расходы и издержки.

Пловцов отстранили 14 июля на основании данным Московской антидопинговой лаборатории. Андрусенко и Кудашеву предъявили обвинение в нарушении антидопинговых правил.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что двух российских пловцов отстранили от Олимпиады за допинг.