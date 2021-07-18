Российских пловцов допустили на Олимпиаду после обвинений в допинге

Российских пловцов допустили на Олимпиаду после обвинений в допинге
Андрусенко и Кудашев смогут выступить на олимпийских играх. Фото: unsplash

Спортивный арбитражный суд (CAS) допустил российских пловцов Веронику Андрусенко и Александра Кудашева к участию в Олимпиаде в Токио, которых ранее обвинили в допинге.

Об этом сообщил президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников. По его словам, которые приводит РИА Новости, Андрусенко и Кудашев смогут выступить на олимпийских играх.

Также по решению суда Международная федерация плавания (FINA) выплатит спортсменам по 1,5 тысячи швейцарских франков (более 120 тысяч рублей) за судебные расходы и издержки.

Пловцов отстранили 14 июля на основании данным Московской антидопинговой лаборатории. Андрусенко и Кудашеву предъявили обвинение в нарушении антидопинговых правил.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что двух российских пловцов отстранили от Олимпиады за допинг.

допинг олимпиада олимпийские игры пловцы


 

Новости партнеров
Кому положен медотвод от прививки против коронавируса
Кому положен медотвод от прививки против коронавируса
В Финском заливе утонул 15-летний подросток
В Финском заливе утонул 15-летний подросток
В Петербурге прошла ночная репетиция парада ВМФ
В Петербурге прошла ночная репетиция парада ВМФ
Аномальная жара уйдет в третьей декаде июля
Аномальная жара уйдет в третьей декаде июля
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Восьмилетняя актриса сыграет принцессу Лею сериале «Оби-Ван Кеноби»
Российских пловцов допустили на Олимпиаду после обвинений в допинге
Число погибших при наводнении в Бельгии выросло до 31
Спасатели нашли тело четвертого погибшего при столкновении поездов в Приамурье
Врач назвал способ снизить риск заболевания COVID-19 в десятки раз
Американский инфекционист назвал непривитых людей «пушечным мясом»
Квартирный пожар в Ломоносове потушили за полчаса
Метеоролог рассказал, придут ли в Россию ливни из Германии