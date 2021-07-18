В Москве девушка попала в больницу после липосакции

В Москве девушка попала в больницу после липосакции
Девушку госпитализировали в столичную больницу с септическим шоком. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

Молодую жительницу Москвы госпитализировали в больницу после пластической операции. Ей диагностировали септический шок.

Предварительно, 23-летней девушке провели липосакцию, а спустя несколько дней ее госпитализировали в столичную больницу с септическим шоком. Москвичка делала операцию по удалению жировых отложений в частной клинике.

Прокуратура Москвы проводит проверку после инцидента, сообщила руководитель пресс-службы ведомства Людмила Нефедова.

По данным РИА Новости, девушка оперировалась в частной клинике на Садовнической улице.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что прокуратура потребовала заключить под стражу девушку, сбившую детей в Москве. Ранее девушке предъявили обвинение по ч. 3 ст. 264 УК, в которой говорится о смерти одного человека.

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