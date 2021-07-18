В Москве девушка попала в больницу после липосакции

Молодую жительницу Москвы госпитализировали в больницу после пластической операции. Ей диагностировали септический шок.
Предварительно, 23-летней девушке провели липосакцию, а спустя несколько дней ее госпитализировали в столичную больницу с септическим шоком. Москвичка делала операцию по удалению жировых отложений в частной клинике.
Прокуратура Москвы проводит проверку после инцидента, сообщила руководитель пресс-службы ведомства Людмила Нефедова.
По данным РИА Новости, девушка оперировалась в частной клинике на Садовнической улице.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что прокуратура потребовала заключить под стражу девушку, сбившую детей в Москве. Ранее девушке предъявили обвинение по ч. 3 ст. 264 УК, в которой говорится о смерти одного человека.