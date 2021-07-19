Пьяная петербурженка ножом повредила внутренние органы своего сожителя

В Петербурге в Красногвардейском районе женщина вонзила нож в своего сожителя.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 18 июля, глубокой ночью, в 02:09 в полицию обратился 54-летний мужчина. Он сообщил, что знакомая ранила его ножом.

Буквально через несколько минут правоохранители были на месте происшествия. Оказалось, что три часа назад на улице Таллинская дома 14 произошло нападение с ножом. 59-летняя женщина во время внезапной ссоры, возникшей после совместного распития спиртных напитков, ножом ударила в живот своего сожителя.

Пострадавшего медики доставили в Елизаветинскую больницу. Позднее стало известно, что состояние мужчины тяжелое. У него диагностировали проникающее колото-резанное ранение живота с повреждением внутренних органов.

Нападавшую задержали и отправили в отдел полиции. Возбуждено уголовное дело. Известно, что женщина уже привлекалась по аналогичной статье.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Торосово искали деньги и шпица женщины, однако наткнулась на поножовщину.