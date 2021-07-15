В Торосово искали деньги и шпица женщины, но наткнулась на поножовщину

В Торосово искали деньги и шпица женщины, но наткнулась на поножовщину
Женщина ударила ножом своего сожителя. Фото: pixabay.com

В Ленинградской области в деревне Торосово женщина ударила ножом своего сожителя.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 14 июля, примерно в 22:00, 35-летняя гражданка сообщила полиции, что у нее пропали денежные средства и собака шпиц.

Когда правоохранители работали на месте происшествия, то выяснили, что заявительница, работающая лаборантом, ударила своего сожителя ножом.

Оказалось, что пара находилась в частном доме, когда между ними внезапно возникла ссора. Женщина пырнула ножом 48-летнего гражданина.

Нападавшую задержали. Возбуждено уголовное дело.

Позднее мужчине диагностировали колото-резаную рану передней брюшной стенки, с проникающим ранением брюшной полости.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на проспекте Культуры возле своей квартиры лежал мужчина в луже крови.

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