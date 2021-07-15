На проспекте Культуры возле своей квартиры лежал мужчина в луже крови

С места происшествия на проспекте Культуры изъяты следы рук, след обуви, осколок стекла с веществом бурого цвета и волосами, биоматериалы. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

С места происшествия на проспекте Культуры изъяты следы рук, след обуви, осколок стекла с веществом бурого цвета и волосами, биоматериалы. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В Петербурге в Калининском районе мужчину нашли в луже крове, позднее он скончался.

Как стало известно Gazeta.SPB.ru, 14 июля примерно в 15:30 в полицию сообщили, что на проспекте Культуры дома 19 на 6 этаже лежит мужчина в луже крови.

Буквально через несколько минут правоохранители уже были на месте происшествия. Они обнаружили на лестничной площадке мужчину с телесными повреждениями, им оказался 45-летний местный житель.

Пострадавшего бригада скорой помощи доставила в больницу.

Примерно через час, «по горячим следам» в той же квартире, возле которой лежал мужчина, задержали подозреваемого в совершенном преступлении. Им оказался 62-летний неработающий гражданин.

Отмечается, что пострадавший и подозреваемый, вероятнее всего, близкие родственники.

Ближе к ночи из больницы сообщили, что поступивший к ним мужчина скончался. Когда потерпевшего привезли, ему диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, множественные ссадины и поверхностные раны головы и тела, тупую травму груди, закрытый переломом ребер, ушиб голени.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пьяный мужчина набросился с ножом на брата после ужина на Счастливой улице.