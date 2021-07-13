Пьяный мужчина набросился с ножом на брата после ужина на Счастливой

Пьяный мужчина набросился с ножом на брата после ужина на Счастливой
Поножовщина произошла в доме 14 по Счастливой улице. Фото: скрин Google.Maps

В Кировском районе Петербурга местный житель во время застолья накинулся на брата с ножом.

Преступный инцидент произошел в воскресенье, 11 июля, в доме №14 по Счастливой улице. Среди ночи в отдел полиции поступило сообщение о том, что в квартире указанного дома разгорелся скандал, который может перерасти в поножовщину.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, прибывшие правоохранители обнаружили на месте раненого в грудь 36-летнего мужчину. Позже выяснилось позже, что нож в него вонзил пьяный 41-летний брат во время ужина.

Пострадавшего в тяжелом состоянии госпитализировали Возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что мужчина устроил поножовщину во время застолья в Сосновом Бору.

новости СПб полиция поножовщина


 

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