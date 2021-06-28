Армянин устроил поножовщину во время застолья в Сосновом Бору

В Сосновом Бору госпитализировали мужчину с ножевым ранением.

Инцидент произошел в воскресенье, 27 июня, на даче в СНТ «Малахит». В отдел полиции обратились представители медучреждения, которые рассказали о том, что к ним доставили раненого человека в тяжелом состоянии. Опросить его пока невозможно, обо всем рассказал его брат-предприниматель.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru , братья выпивали спиртное, а после решили пойти в гости к знакомым, с которыми продолжили застолье. Внезапно в компании разгорелся конфликт, переросший в поножовщину.

Пока предприниматель разбирался с одним участником драки, другой напала на его брата с ножом. Личность нападавшего уже установлена, им оказался 27-летний уроженец Армении.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге на два месяца арестовали мужчину, который угрожал кондуктору ножом.