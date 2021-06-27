В Петербурге на два месяца арестовали мужчину, который угрожал кондуктору ножом

В СИЗО отправили жителя Петербурга, который угрожал кондуктору троллейбуса ножом.

Об этом стало известно сегодня, 27 июня. Инцидент произошел в троллейбусе № 35, во время одной из остановок на проспекте Славы.

Как сообщил Piter.tv, агрессора вывели из транспорта сотрудники Росгвардии. уголовное дело заведи по факту хулиганства.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Волховском районе Ленобласти мужчина угрожал ружьём из-за громкой музыки. Возбудили уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ (угроза убийством или причинении тяжкого вреда здоровью).