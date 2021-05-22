В Ленобласти мужчина угрожал ружьём из-за громкой музыки

В Ленобласти мужчина угрожал ружьём из-за громкой музыки
Пенсионер стрелял из охотничьего ружья. Фото: pixabay.com

21 мая в полицию Волховского района Ленобласти от 33-летнего мужчины, проживающего в деревне Васкиничи, поступило сообщение о том, что его сосед выстрелил в сторону заявителя из охотничьего ружья.

В результате выезда «по горячим следам» задержали 38-летнего мужчину, который 21 мая около 16:50 в д. Васкиничи в результате ссоры из-за громко включенной музыки выстрелил из своего охотничьего ружья в сторону заявителя. Пострадавших нет.

Возбудили уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ (угроза убийством или причинении тяжкого вреда здоровью). Подозреваемому избрана мера пресечения в виде обязательства о явки и надлежащем поведении.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге ссора закончилась порезом шин и дракой. Полиция Петербурга по адресу Космонавтов, 21 корпус 3 задержала автомобиль «ВАЗ» («Лада Приора») под управлением 25-летнего мужчины, который порезал колёса машины и избил человека.

Волховский район ленобласть музыка ружье угроза


 

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