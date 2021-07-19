В результате пожара на Испытателей погиб один человек

В результате пожара на Испытателей погиб один человек
Место происшествия. Фото: скриншот группы ДТП и ЧП | Санкт-Петербург соцсети ВКонтакте

В понедельник, 19 июля, в Приморском районе произошел пожар.

Сообщение о возгорании поступило в 02:30. Пожар произошел на проспекте Испытателей, 28/4.

В трехкомнатной отдельной квартире выгорела комната площадью 12 кв. метров по всей площади, сообщили в ГУ МЧС по городу.

Справиться с огнем удалось в 02:57. В ликвидации пожара участвовали три единицы техники и 15 человек личного состава.

По словам очевидцев, пожар унес жизнь человека. Причиной, по словам соседей, стал асоциальный образ жизни одного из жильцов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что очевидцы заметили дым из здания «ЛОМО» на Оптиков. По словам очевидцев, пожар мог случиться в шиномонтажной, некоторые считают, что полыхает типография.

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