Очевидцы заметили дым из здания «ЛОМО» на Оптиков

В воскресенье, 18 июля, на территории «ЛОМО» произошло задымление.

По словам очевидцев, пожар мог случиться в шиномонтажной, некоторые считают, что полыхает типография.

«На территории «ЛОМО» горит шиномонтаж или автосервис», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

«Воняет шинами жжеными или чем- то похожим», — пишут пользователи Сети.

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Кировском районе пожарные боролись со вспыхнувшем в подвале мусором. Для того, чтобы потушить пожар пришлось привлечь от МЧС две единицы техники и 10 человек личного состава.