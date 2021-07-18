Очевидцы заметили дым из здания «ЛОМО» на Оптиков

В воскресенье, 18 июля, на территории «ЛОМО» произошло задымление.
По словам очевидцев, пожар мог случиться в шиномонтажной, некоторые считают, что полыхает типография.
«На территории «ЛОМО» горит шиномонтаж или автосервис», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».
«Воняет шинами жжеными или чем- то похожим», — пишут пользователи Сети.
Информации о пострадавших не поступало.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Кировском районе пожарные боролись со вспыхнувшем в подвале мусором. Для того, чтобы потушить пожар пришлось привлечь от МЧС две единицы техники и 10 человек личного состава.