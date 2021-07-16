В Кировском районе пожарные боролись со вспыхнувшем в подвале мусором

В подвале на Червонного Казачества загорелся мусор. Фото: pixabay.com

В подвале на Червонного Казачества загорелся мусор. Фото: pixabay.com

В Петербурге в Кировском районе города произошло чрезвычайное происшествие — случился пожар в подвале жилого дома.

По информации петербургского управления Министерства чрезвычайных ситуаций, 16 июля стало известно, что в Кировском районе Северной столицы по улице Червонного Казачества дома 38 произошел пожар.

Сообщение о возгорании поступило на пульт сотрудникам пожарной охраны в 12:32 .

Оказалось, что пожар был в подвале жилого дома. Там вспыхнул мусор на площади четыре квадратных метра.

Возгорание получилось ликвидировать через 16 минут, к 12:48.

Для того, чтобы потушить пожар пришлось привлечь от МЧС две единицы техники и 10 человек личного состава.

Сведений о пострадавших в данный момент нет, однако ведомство уточняет эту информацию.

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