В Кировском районе пожарные боролись со вспыхнувшем в подвале мусором

В Петербурге в Кировском районе города произошло чрезвычайное происшествие — случился пожар в подвале жилого дома.
По информации петербургского управления Министерства чрезвычайных ситуаций, 16 июля стало известно, что в Кировском районе Северной столицы по улице Червонного Казачества дома 38 произошел пожар.
Сообщение о возгорании поступило на пульт сотрудникам пожарной охраны в 12:32 .
Оказалось, что пожар был в подвале жилого дома. Там вспыхнул мусор на площади четыре квадратных метра.
Возгорание получилось ликвидировать через 16 минут, к 12:48.
Для того, чтобы потушить пожар пришлось привлечь от МЧС две единицы техники и 10 человек личного состава.
Сведений о пострадавших в данный момент нет, однако ведомство уточняет эту информацию.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что 15 спасателей тушили холодильник в Выборгском районе Петербурга.