15 спасателей тушили холодильник в Выборгском районе Петербурга

В Петербурге в Выборгском районе города произошло чрезвычайное происшествие — загорелась трехкомнатная квартира.
По информации петербургского управления Министерства чрезвычайных ситуаций, 15 июля стало известно, что в Выборгском районе Северной столицы по улице Сантьяго-Де-Куба дома 2 корпуса 1 произошел пожар.
Сообщение о возгорании поступило на пульт сотрудникам пожарной охраны в 14:45 .
Оказалось, что пожар был в трехкомнатной отдельной квартире, на кухне обгорел холодильник.
Возгорание получилось ликвидировать через 18 минут, к 15:03.
Для того, чтобы потушить пожар пришлось привлечь от МЧС две единицы техники и 15 человек личного состава.
Сведений о пострадавших в данный момент нет, однако ведомство уточняет эту информацию.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что квартирный пожар на проспекте Славы задействовал 17 спасателей.