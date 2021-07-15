15 спасателей тушили холодильник в Выборгском районе Петербурга

15 спасателей тушили холодильник в Выборгском районе Петербурга
Из-за холодильника случился пожар. Фото: unsplash.com

В Петербурге в Выборгском районе города произошло чрезвычайное происшествие — загорелась трехкомнатная квартира.

По информации петербургского управления Министерства чрезвычайных ситуаций, 15 июля стало известно, что в Выборгском районе Северной столицы по улице Сантьяго-Де-Куба дома 2 корпуса 1 произошел пожар.

Сообщение о возгорании поступило на пульт сотрудникам пожарной охраны в 14:45 .

Оказалось, что пожар был в трехкомнатной отдельной квартире, на кухне обгорел холодильник.

Возгорание получилось ликвидировать через 18 минут, к 15:03.

Для того, чтобы потушить пожар пришлось привлечь от МЧС две единицы техники и 15 человек личного состава.

Сведений о пострадавших в данный момент нет, однако ведомство уточняет эту информацию.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что квартирный пожар на проспекте Славы задействовал 17 спасателей.

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