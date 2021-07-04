Квартирный пожар на проспекте Славы задействовал 17 спасателей

Квартирный пожар на проспекте Славы задействовал 17 спасателей
Спасатели ликвидировали возгорание на проспекте Славы спустя 23 минуты. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

В Петербурге во Фрунзенском районе города произошло чрезвычайное происшествие — загорелся двухкомнатная квартира.

По информации петербургского управления Министерства чрезвычайных ситуаций, 4 июля стало известно, что во Фрунзенском районе Северной столицы по проспекту Славы дома 35 корпуса 1 произошел пожар.

Сообщение о возгорании поступило на пульт сотрудникам пожарной охраны в 08:29 .

Оказалось, что пожар был в двухкомнатной отдельной квартире, общая площадь которой 36 квадратных метров. При этом обстановка горела на площади пяти «квадратов».

Возгорание получилось ликвидировать через 23 минуты, к 08:52.

Для того, чтобы потушить пожар пришлось привлечь от МЧС четыре единицы техники и 17 человек личного состава.

Сведений о пострадавших в данный момент нет, однако ведомство уточняет эту информацию.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что дым от пожара, охватившего строительные бытовки, окутал Мурино.

новости СПб пожар происшествие проспект Славы фрунзенский район


 

Новости партнеров
Поляк исполнил сальто в Неву с Литейного моста
Поляк исполнил сальто в Неву с Литейного моста
Под Выборгом водитель на иномарке пострелял в собаку и ее хозяина и уехал
Под Выборгом водитель на иномарке пострелял в собаку и ее хозяина и уехал
Двое пострадали в
Двое пострадали в "огненном" ДТП под Петербургом
Путин прокомментировал проигрыш сборной России на Евро-2020
Путин прокомментировал проигрыш сборной России на Евро-2020
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В метро Петербурга от удивления очевидцы открывали рты: по вагону скакали ...
Квартирный пожар на проспекте Славы задействовал 17 спасателей
В Петербурге экономическая полиция «взяла» еще троих курьеров, ...
Вильфанд рассказал россиянам о погоде в июле
Специалист рассказал, куда не стоит вкладывать деньги
Названы российские курорты с «фантастически» теплой водой
На проспекте Большевиков подожгли раздражающую машину
Хэппи энд: в Петербурге ободранную собаку передали хозяйке