Квартирный пожар на проспекте Славы задействовал 17 спасателей

В Петербурге во Фрунзенском районе города произошло чрезвычайное происшествие — загорелся двухкомнатная квартира.

По информации петербургского управления Министерства чрезвычайных ситуаций, 4 июля стало известно, что во Фрунзенском районе Северной столицы по проспекту Славы дома 35 корпуса 1 произошел пожар.

Сообщение о возгорании поступило на пульт сотрудникам пожарной охраны в 08:29 .

Оказалось, что пожар был в двухкомнатной отдельной квартире, общая площадь которой 36 квадратных метров. При этом обстановка горела на площади пяти «квадратов».

Возгорание получилось ликвидировать через 23 минуты, к 08:52.

Для того, чтобы потушить пожар пришлось привлечь от МЧС четыре единицы техники и 17 человек личного состава.

Сведений о пострадавших в данный момент нет, однако ведомство уточняет эту информацию.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что дым от пожара, охватившего строительные бытовки, окутал Мурино.