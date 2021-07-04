Квартирный пожар на проспекте Славы задействовал 17 спасателей

В Петербурге во Фрунзенском районе города произошло чрезвычайное происшествие — загорелся двухкомнатная квартира.
По информации петербургского управления Министерства чрезвычайных ситуаций, 4 июля стало известно, что во Фрунзенском районе Северной столицы по проспекту Славы дома 35 корпуса 1 произошел пожар.
Сообщение о возгорании поступило на пульт сотрудникам пожарной охраны в 08:29 .
Оказалось, что пожар был в двухкомнатной отдельной квартире, общая площадь которой 36 квадратных метров. При этом обстановка горела на площади пяти «квадратов».
Возгорание получилось ликвидировать через 23 минуты, к 08:52.
Для того, чтобы потушить пожар пришлось привлечь от МЧС четыре единицы техники и 17 человек личного состава.
Сведений о пострадавших в данный момент нет, однако ведомство уточняет эту информацию.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что дым от пожара, охватившего строительные бытовки, окутал Мурино.