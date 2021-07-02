Дым от пожара, охватившего строительные бытовки, окутал Мурино

Дым от пожара, охватившего строительные бытовки, окутал Мурино
Пожар в Мурино. Фото: Gazeta.SPb

Жители Мурино жалуются на последствия пожара, вспыхнувшего на одной из строек. Клубы дыма видны из Всеволожска.

Возгорание случилось в пятницу, 2 июля. Подробности рассказали очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах видно, что огонь охватил несколько бытовок. Пожар достиг внушающих размеров. В соцсетях пользователи жалуются, что дым окутал близстоящие дома. Один из пользователей заметил дым от пожара во Всеволожске.

«Опять вагончики горят», — написал пользователь.

«Дым от пожара видно в Новой Охте», — написал очевидец.

Пользователи также рассказали, что к месту происшествия оперативно прибыли сотрудники скорой помощи, спасатели приехали к месту ЧП спустя 20 минут после появления огня.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о пожаре на заброшенной стройке в Мурино.

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