Очевидцы сообщили о пожаре на заброшенной стройке в Мурино

В воскресенье, 6 июня, в Ленобласти произошел пожар на заброшенной стройке.

По словам очевидцев, возгорание произошло в недостроенном трехэтажном коттедже напротив многоэтажки на Новой улице, 15.

«Небольшой пожар в городе Мурино на заброшенной стройке ЖК Охтинский Ключ, напротив дома 15 по Новой улице», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург.2 в социальной сети «Вконтакте».

В Сети появилось видео с места происшествия. Судя по опубликованным кадрам, возгорание произошло на первом этаже.

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Приморском районе Петербурга среди ночи произошел пожар. Огонь вспыхнул в квартире жилого дома. Возгорание случилось в ночь на воскресенье, 6 июня, в доме 4 на Аллее Котельникова.