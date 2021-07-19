Травмированная петербурженка отсудила 334 тысячи рублей за скользкие дорожки

Ответчик не смог предоставить доказательств, что садово-парковая дорожка была обработана от наледи. Фото: GazetaSPb/Валентин Егоршин

Ответчик не смог предоставить доказательств, что садово-парковая дорожка была обработана от наледи. Фото: GazetaSPb/Валентин Егоршин

По решению суда Красногвардейское садово-парковое предприятие «Охтинка» возместит вред здоровью петербурженке, упавшей на скользкой дорожке.

Как сообщили в объединенной пресс-службе петербургских судов, в феврале 2019 года петербурженка поскользнулась и упала на пешеходной дорожке в парковой зоне на Полюстровском проспекте. Она получила травмы и была на больничном, из-за чего не могла работать.

Женщина обратилась в суд с просьбой взыскать с Красногвардейского садово-паркового предприятия «Охтинка» утраченный заработок в размере 15 тысяч рублей, расходы на лечение в размере почти 66 тысяч рублей, компенсацию морального вреда в 800 тысяч рублей и расходы на адвоката в 85 тысяч рублей.

Ответчик не смог предоставить доказательств, что садово-парковая дорожка была обработана от наледи.

В результате суд взыскал в пользу пострадавшей 15 тысяч рублей утраченного заработка, 300 тысяч рублей компенсации морального вреда, а также 19,4 тысячи за оплату адвоката.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржцу удалось отсудить более 2 млн рублей за автомобиль с браком.