Петербуржцу удалось отсудить более 2 млн рублей за автомобиль с браком

Судебные приставы взыскали в пользу петербуржца более 2,1 миллиона рублей с автодилера за производственный брак автомобиля.

Все началось с того, что мужчина купил автомобиль Ford Kuga за 1 млн 394 тысячи рублей с трехлетней гарантией, сообщили в пресс-службе ГУФССП России по городу.

Водитель позже пожаловался дилеру на высокое давление в системе охлаждения и перегрев. Автодилер выполнил ремонт, однако проблема все равно осталась. После повторной жалобы владельцу ответили, что проблема является эксплуатационной.

Мужчина обратился в суд с требованием вернуть деньги. В ходе экспертизы брак подтвердился. Суд постановил вернуть владельцу всю стоимость плюс разницу с ценой автомобиля в настоящий момент, а также неустойки и штрафы. Общая сумма составила 2,1 млн рублей.

Судебные приставы уведомили дилера о решении суда, а также вынесли постановление о запрете регистрационных действий в отношении 236 машин. Это вынудило компанию поспешить с выплатой.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге судебные приставы взыскали с работодателя 77 тысяч рублей в пользу графического дизайнера. Петербуржец работал графическим дизайнером в компании с июня 2018 года. В ноябре 2019 года он написал заявление об увольнении по собственному желанию, однако руководитель компании решил не выполнять свои обязательства.