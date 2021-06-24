Судебные приставы помогли графическому дизайнеру вернуть зарплату

В Петербурге судебные приставы взыскали с работодателя 77 тысяч рублей в пользу графического дизайнера, который не получил зарплату за последний месяц после увольнения.

Как сообщили в городском главке ФССП, петербуржец работал графическим дизайнером в компании с июня 2018 года. В ноябре 2019 года он написал заявление об увольнении по собственному желанию, однако руководитель компании решил не выполнять свои обязательства.

Дизайнеру не выплатили зарплату за последний месяц и компенсацию за неиспользованный отпуск. Через курьера ему доставили его трудовую книжку, в которой не оказалось записи о работе в этой компании. Позже выяснилось, что начальник не перечислял страховые взносы и не подавал сведения в пенсионный фонд.

С помощью судебных приставов долг по зарплате списали с банковского счета компании. Также работодатель все-таки внес записи в трудовую книжку.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге приставы принудили компанию заплатить 1,5 млн заказчику, который ждал ремонт слишком долго.