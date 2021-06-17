В Петербурге приставы принудили компанию заплатить 1,5 млн заказчику, который ждал ремонт слишком долго

Компания заплатила неустойку, так как выполнение работ сильно затянулось.

Судебные приставы в Санкт-Петербурге помогли заказчику взыскать компенсацию с недобросовестной ремонтно-строительной компании, которая слишком долго выполняла работы. Сумма неустойки составила 1,5 миллиона рублей. Об этом сегодня, 17 июня, сообщили в пресс-службе ГУФССП России по городу.

Стороны заключили договор подряда, в рамках которого были согласованы работы в размере 720 тысяч рублей. Однако ремонт не был завершен в течение двух месяцев. Заказчик не обнаружил кафель на стене в ванной, унитаз, раковину с тумбой и прочее. Стоимость фактически выполненных работ составила чуть больше полумиллиона рублей. Мужчина попытался вернуть излишне перечисленные средства, но не смог добиться справедливости без суда.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что сын с 2013 года забыл вернуть пожилой матери почти 2,4 млн рублей.