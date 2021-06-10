Пришлось вмешаться судебным приставам: сын с 2013 года забыл вернуть пожилой матери почти 2,4 млн рублей

Судебные приставы помогли пенсионерке, которая нуждается в деньгах, вернуть долг ее сына.

Главное управление ФССП России по Петербургу сообщает, что судебные приставы Красногвардейского района убедили петербуржца вернуть старый долг матери. Однако, чтобы мобилизовать должника, пришлось применить принудительные меры по запрету регистрационных действий в отношении квартиры и машины.

По решению суда мужчина должен был вернуть почти 2,4 миллиона рублей своей матери.

Оказалось, что женщина в 2013 году одолжила своему сыну по договору займа деньги. При этом, вернуть долг следовало в конце 2015 году. Мужчина этого не сделал.

Тогда пенсионерка обратилась в суд. Она требовала, чтобы ей вернули еще и проценты за пользование ее денежными средствами. Так, суд встал на сторону пожилой женщины и обязал взыскать с петербуржца в общей сложности 2 386 173 рубля.

Когда стали проверять материально положение мужчины, то выяснили, что у него есть 63-метровая квартира и автомобилем «Мазда 3».

Чтобы как-то повлиять на должника, суд вынесен постановления о запрете на регистрационные действия. Почти сразу, как только мужчина узнал о мерах, то решил вернуть долг матери.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Роскачество представило список подержанных смартфонов, которые не рекомендуются к покупке.