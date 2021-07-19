В Гатчине росгвардеец спас женщину от грабителя с ножом

Мужчина услышал крики и бросился на помощь.

Сотрудник Росгвардии в ночь на 19 июля помог ограбленной и раненной женщине. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ленинградской области.

Все случилось на улице Академика Лебедева. Сотрудник правоохранительных органов услышал женские крики и бросился на помощь. Выяснилось, что горожанку ранили ножом, а затем отобрали телефон. Росгвардеец поймал злоумышленника, который, как выяснилось, был уже ранее судим. Он передал его полицейским для дальнейших разбирательств.

Известно, что у пострадавшей были изранены лицо, шея и кисти.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что более 300 юношей из Петербурга и Ленобласти направлены на службу в Росгвардию.